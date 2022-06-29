"Рейд": дежурство с сотрудниками Росгвардии СВАО

В новом выпуске съемочная группа программы "Рейд" дежурит вместе с сотрудниками Росгвардии СВАО Москвы.

Ведущая Хильда Кармен стала очевидцем нескольких историй: штраф за распитие алкоголя на спортивной площадке, нарушение тишины на улице и проверка документов у подозрительных мужчин.