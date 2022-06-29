Россиянин связывал дочерей веревками и заставлял ночевать в хлеву

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Житель Краснодарского края избивал своих несовершеннолетних дочерей и вынуждал их ночевать в хлеву, сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры.

По данным ведомства, 57-летний отец четырех девочек от 9 до 14 лет связывал двух старших из них, чтобы наказать. Пытаясь избежать насилия со стороны отца, девочки и их мать ночевали в помещении для содержания скота.

Выяснилось, что мужчина выпивал. Кроме того, недавно территориальное отделение соцзащиты сняло семью с учета. В связи с этим нарушением прокуратура внесла представление региональному министерству труда и соцразвития, а также главе муниципалитета.

Материалы проверки направили в полицию, после чего возбудили дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Пострадавших детей направили в учреждение соцзащиты.

Ранее правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мужчины на севере Москвы. По информации СК, ночью 1 июня в квартире жилого дома на улице Софьи Ковалевской нашли тело мужчины 1967 года рождения, завернутое в ковер, с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. 20-летний подозреваемый в ближайшее время будет доставлен на допрос.

