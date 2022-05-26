Мужчина откусил своему знакомому часть уха в центре Москвы – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Нетрезвый мужчина откусил своему знакомому ухо в ходе конфликта в центре столицы. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Агентство "Москва".

Уточняется, что в полицию обратился москвич 1963 года рождения. Он заявил, что во время распития спиртных напитков между ним и его знакомым произошла ссора, в ходе которой тот избил и покусал заявителя. Инцидент произошел в Водопроводном переулке.

"Прибывшие на место оперативники опросили заявителя. <...> В результате конфликта знакомый откусил заявителю кусок уха", – говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи отвезли пострадавшего в больницу. Столичная полиция начала проверку по факту нападения.

Ранее сообщалось, что в одном из хостелов на северо-востоке столицы 34-летний мужчина в ходе ссоры и драки со знакомым откусил ему часть уха, а затем напал на прибывших на место правоохранителей.