Мужчина откусил своему знакомому часть уха в центре Москвы – СМИ

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Нетрезвый мужчина откусил своему знакомому ухо в ходе конфликта в центре столицы. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Агентство "Москва".
Уточняется, что в полицию обратился москвич 1963 года рождения. Он заявил, что во время распития спиртных напитков между ним и его знакомым произошла ссора, в ходе которой тот избил и покусал заявителя. Инцидент произошел в Водопроводном переулке.
"Прибывшие на место оперативники опросили заявителя. <...> В результате конфликта знакомый откусил заявителю кусок уха", – говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи отвезли пострадавшего в больницу. Столичная полиция начала проверку по факту нападения.
Ранее сообщалось, что в одном из хостелов на северо-востоке столицы 34-летний мужчина в ходе ссоры и драки со знакомым откусил ему часть уха, а затем напал на прибывших на место правоохранителей.
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