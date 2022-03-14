Пьяный мужчина в столичном хостеле устроил драку и напал на правоохранителей

12:18
Фото: depositphotos/blinow61
В одном из хостелов на северо-востоке столицы пьяный мужчина устроил драку и напал на прибывших правоохранителей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по городу Юлию Иванову.
Инцидент произошел 11 марта в помещении хостела на Алтуфьевском шоссе.
По версии следствия, 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры и драки со знакомым откусил ему часть уха.
"В дальнейшем он применил насилие в отношении двух сотрудников вневедомственной охраны, прибывших для пресечения его противоправных действий", – рассказала Иванова.
Она отметила, что в ходе допроса задержанный полностью признал вину. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
Ранее сообщалось, что полицейские задержали подозреваемого в нападении с ножом на прохожего в подземном переходе на станции метро "Саларьево". Сообщалось, что между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, переросший в драку. Подозреваемый был оперативно задержан правоохранителями. В отношении 34-летнего мужчины возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.
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