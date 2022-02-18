Два человека пострадали в конфликте со стрельбой на северо-востоке Москвы

10:34
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой, произошедшего на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы.
"Между двумя компаниями возник словесный спор, в ходе которого 43-летний мужчина несколько раз выстрелил в сторону оппонентов", – рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
По данным правоохранителей, стрелявший скрылся на такси. Позже подозреваемый был задержан.
"Согласно результатам исследования, изъятый пистолет является травматическим, а патроны пригодны для стрельбы из него. Соответствующее разрешение на оружие у мужчины имеется", – уточнили в МВД.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Максимальное наказание по ней составляет до 7 лет лишения свободы. На данный момент с мужчины взята подписка о невыезде.
В начале февраля прохожие в ТиНАО обнаружили на улице мужчину с огнестрельным ранением. В правоохранительных органах отметили, что, по предварительной версии, неизвестные выбросили пострадавшего из автомобиля.
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