Мужчина выстрелил в приглашенного на вечеринку музыканта в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ссора между двумя мужчинами на лестничной клетке дома в центре столицы закончилась стрельбой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел в понедельник, 31 января, в жилом доме по улице 1905 года. Приехав на место ЧП, полиция установила, что на лестнице случился бытовой конфликт, в ходе которого один из участников ссоры выстрелил из травматического оружия.

Один из мужчин был ранен, он госпитализирован. Стрелявшего задержали и доставили в территориальный отдел полиции. По информации МВД, конфликт произошел между хозяином одной из квартир и уличным музыкантом, которого он пригласил на вечеринку.

На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Подмосковье мужчина выстрелил в полицейского после того, как тот попросил его показать документы. Инцидент произошел у одного из частных домов в СНТ "Ручеек" в Домодедове. Злоумышленником оказался 31-летний мужчина. По предварительным данным, выстрел был произведен из пневматического оружия.

