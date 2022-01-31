Мужчина выстрелил в приглашенного на вечеринку музыканта в Москве

11:33
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ссора между двумя мужчинами на лестничной клетке дома в центре столицы закончилась стрельбой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.
Инцидент произошел в понедельник, 31 января, в жилом доме по улице 1905 года. Приехав на место ЧП, полиция установила, что на лестнице случился бытовой конфликт, в ходе которого один из участников ссоры выстрелил из травматического оружия.
Один из мужчин был ранен, он госпитализирован. Стрелявшего задержали и доставили в территориальный отдел полиции. По информации МВД, конфликт произошел между хозяином одной из квартир и уличным музыкантом, которого он пригласил на вечеринку.
На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее в Подмосковье мужчина выстрелил в полицейского после того, как тот попросил его показать документы. Инцидент произошел у одного из частных домов в СНТ "Ручеек" в Домодедове. Злоумышленником оказался 31-летний мужчина. По предварительным данным, выстрел был произведен из пневматического оружия.
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