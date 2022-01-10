Учитель выстрелил в директора школы и ее мужа в Мордовии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Мордовии учитель сельской школы ранил из травматического пистолета директора образовательного учреждения и ее мужа, полиция организовала проверку. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Информация об инциденте, который произошел в селе Лямбирь, поступила в полицию 8 января. Отмечается, что к правоохранителям обратились сотрудники медучреждения, куда были госпитализированы 55-летние супруги.

"В ходе проводимых мероприятий установлено, что днем в квартиру к потерпевшей, являющейся директором школы, пришел один из педагогов образовательного учреждения. Во время конфликта, возникшего на фоне личных неприязненных отношений, 41-летний мужчина выстрелил женщине в живот из своего травматического пистолета", – говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что муж потерпевшей попытался отнять пистолет, однако мужчина произвел в него выстрел и скрылся с места происшествия.

"После оказания медицинской помощи женщина отпущена домой. Ее супруг в настоящий момент проходит лечение. Травматический пистолет изъят", – указано в материале.

По факту нападения организована проверка, в рамках которой правоохранители оценят степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

"В настоящий момент осуществляется комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", – добавили в МВД.

Ранее полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу в больнице в Светлограде. В окружной администрации рассказали, что инцидент возник из-за бытового конфликта, который устроил нетрезвый сотрудник медучреждения.