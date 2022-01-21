Мужчина ранил сожительницу из травматического пистолета в Подольске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Следственный комитет организовал проверку после того, как житель подмосковного Подольска случайно ранил свою сожительницу из травматического пистолета. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Информация о происшествии поступила в правоохранительные органы 21 января. В результате ЧП 28-летняя женщина была травмирована в шею, ее госпитализировали.

"По предварительным данным, сожитель женщины во время чистки травматического пистолета случайно произвел из него выстрел", – говорится в сообщении.

В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия и опрашивают родственников сожителей. СК устанавливает все обстоятельства случившегося.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – отмечается в материале.

По данным источника РИА Новости, мужчина и пострадавшая женщина – сотрудники полиции.

Ранее в Мордовии учитель сельской школы ранил из травматического пистолета директора образовательного учреждения и ее мужа. К правоохранителям обратились сотрудники медучреждения, куда были госпитализированы 55-летние супруги. Полиция организовала проверку.