Мужчина ранил сожительницу из травматического пистолета в Подольске

10:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Следственный комитет организовал проверку после того, как житель подмосковного Подольска случайно ранил свою сожительницу из травматического пистолета. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.
Информация о происшествии поступила в правоохранительные органы 21 января. В результате ЧП 28-летняя женщина была травмирована в шею, ее госпитализировали.
"По предварительным данным, сожитель женщины во время чистки травматического пистолета случайно произвел из него выстрел", – говорится в сообщении.
В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия и опрашивают родственников сожителей. СК устанавливает все обстоятельства случившегося.
"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – отмечается в материале.
По данным источника РИА Новости, мужчина и пострадавшая женщина – сотрудники полиции.
Ранее в Мордовии учитель сельской школы ранил из травматического пистолета директора образовательного учреждения и ее мужа. К правоохранителям обратились сотрудники медучреждения, куда были госпитализированы 55-летние супруги. Полиция организовала проверку.
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