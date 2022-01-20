Мужчина устроил стрельбу в магазине в Иркутске

07:09
Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
Житель Иркутска устроил стрельбу в одном из магазинов города. Об этом в четверг, 20 января, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
В ведомстве рассказали, что мужчина взял с витрины бутылку спиртного, не расплатился и на выходе выстрелил из пистолета в потолок. В полицию о происшествии сообщила продавец.
Личность злоумышленника установили по записям с камер видеонаблюдения. Им оказался 18-летний местный житель. По предварительным данным, выстрел был произведен из пневматического пистолета.
Свой поступок житель Иркутска объяснил тем, что был пьян. Теперь ему грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей, а также конфискация пистолета и патронов.
Ранее сообщалось, что в одном из гипермаркетов Мурманска задержали мужчину, который набрал с полок еды и алкоголь и отправился пировать в примерочную, отказавшись платить за товар.
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