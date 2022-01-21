В Подмосковье мужчина выстрелил в полицейского после просьбы показать документы – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Подмосковье мужчина выстрелил в полицейского после того, как тот попросил его показать документы. Об этом со ссылкой на источник сообщает газета "Известия".

По информации издания, инцидент произошел у одного из частных домов в СНТ "Ручеек" в Домодедове. Злоумышленником оказался 31-летний мужчина.

Уточняется, что у полицейского ранена рука, также он получил ушибы. Ему оказали медицинскую помощь. По предварительным данным, выстрел был произведен из пневматического оружия. Причины и обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет организовал проверку после того, как житель подмосковного Подольска случайно ранил свою сожительницу из травматического пистолета. В результате ЧП 28-летняя женщина была травмирована в шею, ее госпитализировали. По данным СМИ, мужчина и пострадавшая женщина – сотрудники полиции.