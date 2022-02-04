Два человека пострадали в ходе драки со стрельбой в Москве

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Два человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой во дворе жилого дома на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 4 февраля.

"Прибывшие сотрудники полиции установили, что произошел конфликт на бытовой почве между молодыми людьми, в ходе которого один из них выстрелил из травматического пистолета и скрылся", – говорится в сообщении.

Двое пострадавших были госпитализированы. Правоохранителям удалось задержать злоумышленника по горячим следам. В настоящее время причины и обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в Подмосковье мужчина выстрелил в полицейского после того, как тот попросил его показать документы. Инцидент произошел у одного из частных домов в СНТ "Ручеек" в Домодедове. Злоумышленником оказался 31-летний мужчина. По предварительным данным, выстрел был произведен из пневматического оружия.