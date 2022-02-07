Мужчину с огнестрельным ранением выбросили из автомобиля в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ТиНАО прохожие обнаружили на улице мужчину с огнестрельным ранением, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, неизвестные выбросили его из автомобиля, после чего скрылись. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован", – сказал собеседник агентства.

По словам источника, в настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Подмосковье мужчина выстрелил в полицейского после того, как тот попросил его показать документы. Инцидент произошел у одного из частных домов в СНТ "Ручеек" в Домодедове. Злоумышленником оказался 31-летний мужчина. По предварительным данным, выстрел был произведен из пневматического оружия.