Движение в Коломенском проезде восстановили после пожара

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Движение транспорта в Коломенском проезде, которое было ограничено из-за пожара на Каширском шоссе, восстановили. Об этом сообщает департамент транспорта столицы в телеграм-канале.

"Движение восстановлено", – говорится в сообщении.

Возгорание произошло утром в среду в районе Каширского шоссе на юге Москвы. По данным столичного главка МЧС, на открытой площадке загорелся мусор. Информации о пострадавших не поступало.

Площадь пожара достигала 2 тысяч квадратных метров.

Из-за возгорания движение транспорта в Коломенском проезде в сторону Каширского шоссе было ограничено до двух полос.

Позже в МЧС сообщили о ликвидации пожара.

Предварительной причиной возгорания некоторые СМИ называли поджог.

