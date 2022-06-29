Пожар в ангарах на юге Москвы ликвидирован

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Возгорание в ангарах на Каширском шоссе ликвидировано, сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве.

"Благодаря оперативному прибытию и грамотной, слаженной работе, а также своевременному применению авиации пожарные не допустили распространения огня и в 12:50 пожар был полностью ликвидирован", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что не зафиксировали превышения ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе в жилом секторе в районе происшествия. Информация о пострадавших не поступала.

Уточняется, что свыше 20 единиц техники и порядка 100 человек личного состава МЧС участвовали в тушении пожара.

Возгорание произошло утром в среду в районе Каширского шоссе на юге Москвы. По данным столичного главка МЧС, на открытой площадке загорелся мусор.

Площадь пожара достигала 2 тысяч квадратных метров.

Из-за возгорания движение транспорта в Коломенском проезде в сторону Каширского шоссе временно ограничено до двух полос. Автомобилистов призывают искать альтернативные маршруты проезда.

Позже в МЧС сообщили о локализации крупного пожара в ангарах на Каширском шоссе.

