Крупный пожар в ангарах на юге Москвы локализован

Фото: МЧС России по г. Москве

В МЧС сообщили о локализации крупного пожара в ангарах на Каширском шоссе, сообщает ТАСС.

"Благодаря слаженным профессиональным действиям пожарно-спасательных подразделений не допущено распространения огня на близлежащие строения. Пожар локализован", – отметили в ведомстве.

Кроме того, был снижен ранг сложности возгорания. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал, огонь не угрожает жилым домам.

Возгорание произошло утром в среду в районе Каширского шоссе на юге Москвы. По данным столичного главка МЧС, на открытой площадке загорелся мусор. Информации о пострадавших не поступало.

Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров.

Из-за возгорания движение транспорта в Коломенском проезде в сторону Каширского шоссе временно ограничено до двух полос. Автомобилистов призывают искать альтернативные маршруты проезда.

