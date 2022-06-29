Появилось видео с места пожара на Каширском шоссе

Видео: Москва 24

Появилось видео с места пожара в районе Каширского шоссе. Там на площади тысяча квадратных метров горят мусор и ангар.

По данным МЧС, изначально возгорание охватило мусор на площади 500 квадратных метров. Позже источник в экстренных службах сообщил, что огонь перекинулся на расположенный поблизости ангар.

Как сообщали очевидцы, были слышны взрывы. На место выехали пожарные, которые в настоящее время принимают меры по ликвидации возгорания. В тушении пожара задействован вертолет. Информации о пострадавших не поступало.



Видео: Москва 24