Площадь пожара на Каширском шоссе увеличилась до 1 тыс кв метров

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Площадь пожара на Каширском шоссе в Москве увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, огонь с воспламенившегося мусора перекинулся на стоящий рядом ангар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Огонь частично перешел на ангар, площадь возгорания составляет 1 тысячу квадратных метров", – сказал он.

Кроме того, по его словам, в процессе пожара произошло два хлопка.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве отметили, что в тушении возгорания задействован вертолет Ка-32. Ранг возгорания повышен до второго.

"Происходит загорание мусора на открытой площадке и двух металлических ангарах", – отметили в ведомстве.

В МЧС добавили, что огонь не угрожает жилым домам.

Утром 29 июня в районе Каширского шоссе на юге Москвы произошел пожар. По данным столичного главка МЧС, на открытой площадке происходило возгорание мусора на общей площади около 500 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщали очевидцы, огонь от горящего мусора перешел на ангар, "что-то периодически взрывается". Сообщалось, что спасатели приняли необходимые меры для недопущения распространения огня и ликвидации пожара. Уточняется, что данных о пострадавших нет.

