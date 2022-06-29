Площадь пожара на Каширском шоссе увеличилась до 1 тыс кв метров

11:21
"Огонь частично перешел на ангар, площадь возгорания составляет 1 тысячу квадратных метров", – сказал он.
Кроме того, по его словам, в процессе пожара произошло два хлопка.
В пресс-службе ГУ МЧС по Москве отметили, что в тушении возгорания задействован вертолет Ка-32. Ранг возгорания повышен до второго.
"Происходит загорание мусора на открытой площадке и двух металлических ангарах", – отметили в ведомстве.
В МЧС добавили, что огонь не угрожает жилым домам.
Утром 29 июня в районе Каширского шоссе на юге Москвы произошел пожар. По данным столичного главка МЧС, на открытой площадке происходило возгорание мусора на общей площади около 500 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.
Как сообщали очевидцы, огонь от горящего мусора перешел на ангар, "что-то периодически взрывается". Сообщалось, что спасатели приняли необходимые меры для недопущения распространения огня и ликвидации пожара. Уточняется, что данных о пострадавших нет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: