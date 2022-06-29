Пожар произошел в Москве в районе Каширского шоссе

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Пожар произошел в районе Каширского шоссе в Москве, сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве.

"Пожарные незамедлительно выехали по заявке. По прибытии пожарных происходило загорание мусора на открытой площадке и частично металлического ангара на общей площади около 500 квадратных метров", – отметили в ведомстве.

Были приняты необходимые меры для недопущения распространения огня и ликвидации пожара. Уточняется, что данных о пострадавших нет.

Как сообщали очевидцы, огонь от горящего мусора перешел на ангар, "что-то периодически взрывается".

Ранее пожар охватил охватил балконы с 9-го по 12-й этаж жилого дома, расположенного по адресу улица Вторая Пугаческая, дом 5, корпус 1. При тушении была спасена женщина.

