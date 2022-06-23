Пожар произошел в доме около гостиницы "Космос" в Москве

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Пожар произошел в квартире на проспекте Мира, дом 146. Здание располагается около гостиницы "Космос". Об этом рассказали очевидцы.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МЧС РФ по городу, в настоящее время на место происшествия прибыли экстренные службы. Они приступили к тушению огня.

Ранее крупный пожар вспыхнул в подмосковных Электроуглях на трехэтажном складе с лакокрасочной продукцией. ЧП произошло в доме 116 на Центральной улице.

К тушению привлекли 55 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России – 16 человек и 5 единиц техники.