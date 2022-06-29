Движение в Коломенском проезде в сторону Каширского шоссе ограничено из-за пожара

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение транспорта в Коломенском проезде в сторону Каширского шоссе ограничено из-за пожара. Об этом говорится в сообщении Дептранса в телеграм-канале.

"Из-за возгорания по адресу Каширское шоссе, 13А, строение 2, ограничено движение до двух полос в Коломенском проезде в сторону Каширского шоссе", – говорится в сообщении.

В Дептрансе добавили, что на месте работают городские оперативные службы.

Автомобилистов попросили избегать поездок в данном направлении или искать пути объезда.

Утром 29 июня в районе Каширского шоссе на юге Москвы произошел пожар. По данным столичного главка МЧС, на открытой площадке произошло возгорание мусора. Информации о пострадавших не поступало.

По последним данным, площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров.

Как сообщали очевидцы, огонь от горящего мусора перешел на ангар, "что-то периодически взрывается". Сообщалось, что спасатели приняли необходимые меры для недопущения распространения огня и ликвидации пожара.

