Площадь пожара на Каширском шоссе увеличилась до 2 тыс кв метров

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Площадь пожара на Каширском шоссе, где горят мусор и ангар, увеличилась до 2 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России.

В ведомстве отметили, что тушение осложняет высокая пожарная загрузка ангаров. Помимо спецтехники на место направлена мобильная лаборатория, которая проверит воздух в районе ЧП на предмет превышения концентрации вредных веществ.

Изначально возгорание охватило мусор на площади 500 квадратных метров. Затем огонь перекинулся на стоящий поблизости ангар.

На месте инцидента были слышны как минимум два взрыва. В настоящее время пожарные принимают меры по ликвидации возгорания. В тушении пожара задействован вертолет. Информации о пострадавших не поступало.

Из-за возгорания движение транспорта в Коломенском проезде в сторону Каширского шоссе временно ограничено до двух полос. Автомобилистов призывают искать альтернативные маршруты проезда.

