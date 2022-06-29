16 нарушений выявили при проверке пожарной безопасности на горящем предприятии в Москве

13:02
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Последняя внеплановая проверка предприятия, в ангарах которого произошел пожар на Каширском шоссе, выявила 16 нарушений пожарной безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Последняя проверка научно-производственного предприятия "Темп" проводилась в августе 2021 года, она была внеплановой. Было выявлено 16 нарушений", – отметил собеседник.
Предприятие оштрафовали на 75 тысяч рублей и дали ему год на устранение нарушений.
Возгорание произошло утром в среду в районе Каширского шоссе на юге Москвы. По данным столичного главка МЧС, на открытой площадке загорелся мусор. Информации о пострадавших не поступало.
Площадь пожара достигала 2 тысяч квадратных метров.
Из-за возгорания движение транспорта в Коломенском проезде в сторону Каширского шоссе временно ограничено до двух полос. Автомобилистов призывают искать альтернативные маршруты проезда.
Позже в МЧС сообщили о локализации крупного пожара в ангарах на Каширском шоссе.
В МЧС рассказали о пожаре на Каширском шоссе
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