16 нарушений выявили при проверке пожарной безопасности на горящем предприятии в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Последняя внеплановая проверка предприятия, в ангарах которого произошел пожар на Каширском шоссе, выявила 16 нарушений пожарной безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Последняя проверка научно-производственного предприятия "Темп" проводилась в августе 2021 года, она была внеплановой. Было выявлено 16 нарушений", – отметил собеседник.

Предприятие оштрафовали на 75 тысяч рублей и дали ему год на устранение нарушений.

Возгорание произошло утром в среду в районе Каширского шоссе на юге Москвы. По данным столичного главка МЧС, на открытой площадке загорелся мусор. Информации о пострадавших не поступало.

Площадь пожара достигала 2 тысяч квадратных метров.

Из-за возгорания движение транспорта в Коломенском проезде в сторону Каширского шоссе временно ограничено до двух полос. Автомобилистов призывают искать альтернативные маршруты проезда.

Позже в МЧС сообщили о локализации крупного пожара в ангарах на Каширском шоссе.

