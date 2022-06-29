Возгорание произошло утром в среду, 29 июня, в районе Каширского шоссе на юге Москвы. По данным МЧС, на открытой площадке загорелся мусор, затем пламя перешло на ангары. Площадь пожара на Каширском шоссе составила 2 000 квадратных метров.

Прокуратура взяла под контроль расследование дела о пожаре на Каширском шоссе. Как сообщили в МЧС, пожар потушен, но оперативные службы продолжили работу на месте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.