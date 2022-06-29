В МЧС объявили о ликвидации пожара на Каширском шоссе

Спасатели объявили о ликвидации пожара в ангарах на Каширском шоссе. Там утром 29 июня загорелся мусор, затем огонь перекинулся на металлические ангары. Дыма было столько, что его увидели на другом конце Москвы – в Северном округе.

О процессе тушения пожара и измененном движении в районе Каширского шоссе – в эфире телеканала Москва 24.