ФПК предоставит скидку в размере 15% на семейные поездки 8 июля

Федеральная пассажирская компания (ФПК) предоставит скидку в размере 15% на поездки в купе семьей 8 июля. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Там уточнили, что такая акция подготовлена специально ко Дню семьи, любви и верности. Билеты уже можно приобрести.

Отмечается, что скидка предоставляется гражданам, которые путешествуют с детьми до 17 лет включительно. При этом билеты на взрослого и ребенка должны быть оформлены в одном заказе. Помимо этого, в поле "Тариф" для взрослых и детей от 10 лет нужно выбрать "Семейный".

В пресс-службе напомнили, что дети до 10 лет могут проехать по тарифу "Детский", который предоставляет скидку в размере 35% от стоимости взрослого билета.

Ранее стало известно, что ФПК продлила действие скидки на проезд в вагонах купе для пассажиров 60 лет и старше на 2026 год. Скидка в 10% распространяется на всех подходящих по возрасту граждан. Также компания продлила скидку в 20% в случае выкупа одним пассажиром всех мест в купе вагона СВ.

