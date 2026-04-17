17 апреля, 14:23

Город

Многопрофильный медицинский центр появился на западе Москвы

Фото: градостроительный комплекс Москвы

Многопрофильный медицинский центр площадью 10,3 тысячи квадратных метров появился на западе Москвы в районе Проспект Вернадского, сообщил глава комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Семиэтажное сооружение возвел инвестор. Медицинский центр появился по адресу улица Лобачевского, дом 42, строение 7. Здание рассчитано на 600 посещений в смену.

"Внутри разместились центр офтальмохирургии, кабинеты лучевой диагностики с новейшим оборудованием. Также здесь будут оказывать полноценную амбулаторную помощь врачи-специалисты, в их числе ортопеды, неврологи, кардиологи, хирурги, косметологи, дерматологи, психологи, стоматологи, гинекологи, отоларингологи, офтальмологи. Здесь также предусмотрели комфортный дневной стационар с индивидуальными палатами для пациентов", – отметил Ефимов.

Учреждение появилось неподалеку от станции "Проспект Вернадского" Сокольнической линии метро и съезда на Ленинский проспект, улицу Лобачевского и проспект Вернадского. Медцентр стал дополнением к уже существующей коммерческой клинике "К+31".

"Новый медицинский центр построен с использованием передовых технологий, архитектура корпуса сочетает функциональность и эстетику. Современные материалы и продуманные проектные решения делают его удобным для пациентов и персонала", – отметил руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

По его словам, здание облицевали металлическими ламелями, алюминиевыми кассетами и натуральным камнем. Территорию вокруг благоустроили, проложив новые дороги, проезды и тротуары, установили скамейки. За процессом строительства следили специалисты "Контроля Москвы", которые в общей сложности провели 15 выездных проверок.

"По результатам итогового мероприятия было подтверждено соответствие построенного здания утвержденным проектным решениям", – добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Ранее стало известно, что новый корпус ГКБ имени В. П. Демихова возведут в районе Текстильщики на юго-востоке столицы. Будущий комплекс будет оснащен передовым медицинским оборудованием, а для пациентов предусмотрены комфортабельные палаты, включающие семейные комнаты с зонами отдыха и мини-кухнями.

