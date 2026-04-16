Собянин: ГКБ № 15 имени Филатова – одно из ведущих медучреждений столицы

Городская клиническая больница № 15 имени О. М. Филатова является одним из ведущих медучреждений Москвы и уже 45 лет следит за здоровьем горожан. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

Мэр поздравил медиков с днем рождения клиники, пожелав им успехов в профессиональной деятельности.

По словам мэра, каждый год больница помогает около 200 тысячам москвичей. Ее врачи проводят свыше 90 тысяч операций в год. Из них 5,5 тысячи – высокотехнологичные. Всего в штате медучреждения 3 500 специалистов.

Градоначальник отметил, что в учреждении используется новейшее оборудование, там есть более 13 тысяч единиц медицинской техники. Собянин напомнил, что в 2023 году открылся один из шести флагманских центров Филатовской больницы, где появился новый стандарт оказания экстренной помощи. Он включает в себя систему "триаж", цифровой госпиталь, а также гибридные операционные.

Региональный сосудистый центр больницы является одним из самых больших в стране, а кардиохирургия – одно из основных направлений медучреждения. Специалисты выполняют сложные хирургические манипуляции, включая ангиопластику при остром инфаркте миокарда, малоинвазивное протезирование клапанов, экстренные операции при разрыве аорты и аорто-коронарные шунтирования.

Кроме того, учреждение развивает акушерско-гинекологическое направление. У больницы есть два центра женского здоровья с высокотехнологичным оборудованием. Также один из центров помогает беременным с патологией органов зрения и с заболеваниями сердца и сосудов мозга.

Рассказал Собянин и об офтальмологической службе клиники. Там спасают зрение пациентам с катарактой и отслойкой сетчатки. Особый метод лечения специалисты начали применять при глаукоме.

Ранее в ГКБ № 15 имени О. М. Филатова и ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова начались пилотные испытания роботов-доставщиков от "Яндекса" для перевозки лекарств и проб крови. Они перемещаются между корпусами, успешно прокладывая маршрут и обходя препятствия. Даже в условиях непогоды роботы обеспечивают сохранность груза.

