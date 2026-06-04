Плотоядную муху-винтореза нашли в США впервые за 60 лет

Фото: AP/U.S. Department of Agriculture/Denise Bonilla

Плотоядная муха-винторез Нового Света была обнаружена в США впервые за 60 лет, сообщило министерство сельского хозяйства страны.

"Паразит был обнаружен у трехнедельного теленка. Личинки этого насекомого проникают в ткани животных, причиняя серьезный ущерб скоту и вызывая экономический ущерб", – уточнили в ведомстве.

Считалось, что паразита удалось уничтожить в 1966 году. Личинки мухи-винтореза проникают в открытые раны и питаются плотью животных и людей. Без лечения заражение может привести к смерти.

Ранее в Азовском море нашли американского краба-нелегала. Как правило, плоскоспинный грязевой краб встречается только у берегов США и в западной части Черного моря.

Ученые предположили, что наиболее вероятный путь проникновения краба в Азовское море связан с балластными водами через Керченский пролив, где активно ходят суда.