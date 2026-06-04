Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июня, 16:13

В мире

Плотоядную муху-винтореза нашли в США впервые за 60 лет

Фото: AP/U.S. Department of Agriculture/Denise Bonilla

Плотоядная муха-винторез Нового Света была обнаружена в США впервые за 60 лет, сообщило министерство сельского хозяйства страны.

"Паразит был обнаружен у трехнедельного теленка. Личинки этого насекомого проникают в ткани животных, причиняя серьезный ущерб скоту и вызывая экономический ущерб", – уточнили в ведомстве.

Считалось, что паразита удалось уничтожить в 1966 году. Личинки мухи-винтореза проникают в открытые раны и питаются плотью животных и людей. Без лечения заражение может привести к смерти.

Ранее в Азовском море нашли американского краба-нелегала. Как правило, плоскоспинный грязевой краб встречается только у берегов США и в западной части Черного моря.

Ученые предположили, что наиболее вероятный путь проникновения краба в Азовское море связан с балластными водами через Керченский пролив, где активно ходят суда.

Читайте также


животныеза рубежом

Главное

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

Создадут ли в России детский интернет?

Сервис помог бы юным пользователям осваивать механизмы виртуальной коммуникации

Читать
закрыть

Почему возникла нехватка официантов в Москве?

Московским ресторанам не достает более 3 тысяч официантов

Причины кроются в нулевой безработице и многочисленных подработках

Читать
закрыть

Почему москвичи стали изображать животных на психологических тренингах?

Коучи уверены: подобная практика способна помочь в борьбе с агрессией

Читать
закрыть

Почему важно оставлять ребенка с родственниками при потере родителей?

Эксперты уверены: важно, когда у ребенка закрывается потребность принадлежать роду

Читать
закрыть

Что нужно знать об открытии бизнеса в России в 2026 году?

Сегодня на первый план выходит не столько идея, сколько умение считать

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика