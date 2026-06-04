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04 июня, 15:58

Политика

Экс-министра обороны Великобритании Уоллеса обвиняют в РФ в призывах к терроризму

Фото: портал мэра и правительства Москвы​

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело Уоллеса рассмотрит Второй Западный окружной военный суд. Экс-министр заочно обвиняется по части 2 статьи 205 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет").

По версии следствия, в сентябре 2025 года во время конференции Варшавского форума по безопасности бывший глава британского военного ведомства выступил с призывом предоставить Украине дальнобойное ракетное вооружение для нанесения ударов по Крымскому мосту.

В Генпрокуратуре утверждают, что подобные действия были направлены на создание непригодных условий для проживания мирного населения на территории Республики Крым. Отмечается, что соответствующее заявление впоследствии было распространено через видеохостинги, мессенджеры и интернет-ресурсы.

Ранее МВД России объявило в розыск бывшего специального корреспондента "Коммерсанта" Владимира Соловьева по уголовной статье. Также Савеловский суд Москвы заочно арестовал его по обвинению в участии в деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ.

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