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04 июня, 16:52

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Daily Mail: ученые сделали хлеб из 5 000-летней мумии, найденной в Альпах

Ученые сделали хлеб из 5 000-летней мумии, найденной в Альпах

Фото: Москва 24/Юлия Иванко​

Ученые испекли хлеб на закваске с помощью дрожжей, собранных из найденной в Альпах мумии Эци, которой около 5 000 лет, сообщило Daily Mail.

Эци был найден еще в 1991 году, но ученые продолжают его изучать. Например, специалисты из Eurac Research взяли образцы кожи, внутренних тканей и содержимого желудка, после чего установили, что в мумии сохранилось целое сообщество микроорганизмов. К ним относятся как древние кишечные бактерии, так и дрожжи, которые могут выживать даже при низких температурах.

В результате ученые смогли вырастить дрожжи в лаборатории, приучая их к мучной среде, а после нескольких месяцев они начали работать почти так же, как обычные хлебопекарные дрожжи. После этого ученые сделали закваску и замесили тесто, чтобы испечь хлеб.

Руководитель исследования Мохамед Сархан отметил, что тесто поднялось примерно за сутки и оказалось пригодным для выпечки, однако не сообщается, стали ли ученые есть этот хлеб. При этом в дальнейшем исследователи хотят использовать дрожжи для производства пива и других ферментированных продуктов.

Ранее ученые в России предложили печатать на 3D-принтере искусственное мясо, используя "чернила" из морского коллагена. Его можно добывать из медуз Aurelia aurita, также известных как ушастая аурелия, и кожи судака обыкновенного. В настоящий момент технология может проходить промышленные испытания.

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