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04 июня, 09:52

Наука

В России напечатали "бифштекс" из медузы и кожи судака

Фото: 123RF.com/sevablsv

Ученые Балтийского федерального университета имени И. Канта (БФУ) предложили печатать на 3D-принтере искусственное мясо "чернилами", полученными из медуз и кожи судака. Результаты представили в издании "Техника и технология пищевых производств".

Одна из авторов работы, старший научный сотрудник НОЦ "Промышленные биотехнологии" Юлия Куликова объяснила, что переход на "напечатанные чернила", которые смогут восполнить недостаток белковой пищи, вполне вероятен из-за увеличения численности населения. Кроме того, на всех континентах ограничены пастбищные ресурсы, а добыча натуральной говядины сильно влияет на климат и окружающую среду.

Основным компонентом для любых чернил для 3D-печати искусственного мяса является коллаген. Чаще всего его получают из биомассы сельскохозяйственных животных, например "непродаваемых" белковых фрагментов туши, однако его использование может привести к передаче таких заболеваний, как ящур или сибирская язва. Помимо этого, его не могут употреблять представители некоторых религий.

В результате ученые БФУ, а также исследователи Пермского политехнического университета предложили новую рецептуру чернил. Для них коллаген предлагают выделять из медуз Aurelia aurita, также известных как ушастая аурелия, и кожи судака обыкновенного. Сейчас эта технология уже может проходить промышленные испытания.

"Мы показали, что, несмотря на большие отличия медуз и рыб от любых млекопитающих, морской коллаген безопасен для человеческих клеток и не вызывает у них токсического эффекта", – подчеркнула Куликова.

Новые биочернила также совместимы с человеческими клетками, поэтому их можно использовать для 3D-печати искусственных органов для имплантации. В будущем ученые хотят создать чернила, с помощью которых можно будет напечатать костные импланты.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила, что для граждан уже в этом году планируют сделать доступным препарат для терапии легочной артериальной гипертензии. Кроме того, были завершены работы по трем орфанным препаратам, а именно: для миодистрофии Дюшена, синдрома короткой кишки и муковисцидоза.

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