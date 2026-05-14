14 мая, 16:20

В России начались клинические испытания нового препарата от болезни Альцгеймера

Разработанный Институтом молекулярной биологии (ИМБ) имени В. А. Энгельгардта препарат для лечения болезни Альцгеймера начал проходить клинические испытания. Об этом сообщил замдиректора института, член-корреспондент РАН Владимир Митькевич.

"Есть три основных игрока, которые считаются китами молекулярного уровня болезни Альцгеймера: это нейровоспаление, это пептид бета-амилоид и белок тау внутриклеточный", – цитирует Митькевича РИА Новости.

Таким образом, считает ученый, любой из этих "китов" может спровоцировать возникновение болезни Альцгеймера. Когда на физиологическом уровне появляются нарушения когнитивных функций, заболевание поздно лечить, его можно только приостановить. В связи с этим важно определять предтечи болезни на ранних стадиях, указал замдиректора ИМБ.

Институт развивает перспективное лечение болезни Альцгеймера посредством блокирования патогенного действия неправильных, уже модифицированных белков или пептидов на ранних стадиях заболевания, уточнил Митькевич.

По его словам, этот тетрапептид уже прошел доклинические испытания и перешел в первую фазу клинических. Все происходит на базе РНИМУ имени Пирогова. Ученый выразил надежду, что такая комплексная работа дойдет до своего финала.

Уточняется, что новый препарат планируется вводить пациенту подкожно или интерназально.

Ранее холдинг "Нацимбио" зарегистрировал первую отечественную вакцину от коклюша, дифтерии и столбняка для взрослых. Регистрационное удостоверение на АКДС-М выдал Минздрав РФ. В одной дозе препарата содержится комплекс антигенов, который обеспечивает иммунитет против перечисленных заболеваний на срок до 10 лет.

