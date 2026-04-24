В России зарегистрировали отечественную вакцину от коклюша, дифтерии и столбняка

Холдинг "Нацимбио", входящий в госкорпорацию "Ростех", зарегистрировал первую российскую вакцину против коклюша, дифтерии и столбняка для взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе "Ростеха".

Регистрационное удостоверение на АКДС-М выдал Минздрав РФ. Одна доза препарата содержит комплекс антигенов, обеспечивающих иммунитет против указанных заболеваний на срок до 10 лет.

Как уточнил замгендиректора "Ростеха" Александр Назаров, на сегодняшний день производственные мощности компании позволяют производить до 5 миллионов доз вакцины в год с потенциалом увеличения объемов.

Таким образом, в течение года фирма сможет полностью удовлетворить потребности рынка.

Клинические испытания аАКДС-М проводились на базе 10 российских научных центров с участием 436 добровольцев от 18 до 60 лет. Через месяц после вакцинации у большинства участников сформировался защитный титр антител к дифтерии, столбняку и коклюшу, а побочные эффекты были незначительными или отсутствовали. В ближайшее время начнутся исследования с участием детей.

"Ранее препараты с таким составом были представлены исключительно зарубежными аналогами, что напрямую влияло на их доступность для пациентов", – указал советник по науке "Нацимбио" Игорь Никитин.

По его мнению, наличие отечественного производства полного цикла может способствовать включению вакцины в Национальный календарь профилактических прививок и изменению подходов к вакцинации взрослых, включая дополнительные ревакцинации каждые 10 лет.

Тем временем российская вакцина для профилактики менингококковой инфекции находится в процессе регистрации. Минимальные сроки регистрации вакцинных препаратов в России составляют 6–9 месяцев.

Вакцина произведена Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА РФ. Она разработана для профилактики четырех серогрупп инфекции.