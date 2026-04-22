В ГД выступили за включение вакцины от менингококка в нацкалендарь прививок

Комитет Госдумы по охране здоровья выступил за скорейшее включение вакцины от менингококковой инфекции в национальный календарь прививок. Об этом заявил председатель комитета Сергей Леонов.

"Комитет <…> готов максимально оперативно подключиться к его реализации. Однако необходимо, чтобы правительство внесло соответствующий законопроект", – приводит слова Леонова ТАСС.

Парламентарий напомнил, что сейчас вакцинацию против менингококковой инфекции проводят только по эпидемическим показаниям и за счет бюджетных средств регионов. В связи с этим включение вакцины в календарь прививок остается приоритетной и обоснованной задачей.

Ранее стало известно, что российская вакцина для профилактики менингококковой инфекции находится в процессе регистрации. При этом минимальные сроки регистрации вакцинных препаратов в России составляют 6–9 месяцев.

Вакцина произведена Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА РФ. Она разработана для профилактики четырех серогрупп инфекции.