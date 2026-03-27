Анализ на ВПЧ стал доступен россиянкам на первом этапе диспансеризации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Россиянки теперь могут пройти тестирование на вирусы папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска уже на первом этапе диспансеризации. Это следует из медицинских рекомендаций Минздрава РФ по диспансеризации, предназначенной для оценки репродуктивного здоровья мужчин и женщин.

Согласно документу, анализ, позволяющий выяснить риск развития раковых заболеваний, будет проводиться женщинам в возрасте от 21 до 49 лет раз в 5 лет. В случае положительного результата теста периодичность анализов увеличат до раза в год.

Кроме того, в новых рекомендациях уточняется порядок проведения жидкостного цитологического исследования микропрепарата шейки матки, который позволяет выявлять аномальные изменения на ранней стадии – от воспаления до предраковых состояний и рака. Теперь такое исследование также будут назначать раз в год при положительном тесте на ВПЧ.

Ранее цитологию проводили реже: раз в 3 года для женщин от 21 до 29 лет и раз в 5 лет для возрастной группы от 30 до 49 лет.

Вместе с тем в национальный календарь прививок планируют включить вакцину против вируса папилломы человека, рассказал ранее сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Ян Власов. По его словам, к 2027 году она должна стать бесплатной для россиян.

Данная мера является важным шагом в контексте профилактики онкологических заболеваний. Вопрос уже находится на финальной стадии, после подтверждения государством приоритета этого направления.