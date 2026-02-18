Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 13:19

Общество

Препарат от мелкоклеточного рака станет следующей российской онковакциной

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Следующей российской онкологической вакциной станет препарат от мелкоклеточного рака легкого. Об этом рассказал главный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн в ходе заседания Совета Федерации.

"Мы первые в мире получили вакцину по лечению меланомы. <...> Следом будет разработана вакцина для мелкоклеточного рака легкого", – приводит слова Каприна ТАСС.

Он отметил, что финансированное госзадание от министерства здравоохранения уже получено.

Между тем вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ) планируют включить в национальный календарь прививок. К 2027 году она должна стать бесплатной для россиян.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Ян Власов отметил, что речь идет о профилактике онкологических заболеваний. В данный момент этот вопрос находится на финальной стадии, государство уже подтвердило приоритет этого направления.

Читайте также


медицинаобщество

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика