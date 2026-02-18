Препарат от мелкоклеточного рака станет следующей российской онковакциной

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Следующей российской онкологической вакциной станет препарат от мелкоклеточного рака легкого. Об этом рассказал главный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн в ходе заседания Совета Федерации.

"Мы первые в мире получили вакцину по лечению меланомы. <...> Следом будет разработана вакцина для мелкоклеточного рака легкого", – приводит слова Каприна ТАСС.

Он отметил, что финансированное госзадание от министерства здравоохранения уже получено.

Между тем вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ) планируют включить в национальный календарь прививок. К 2027 году она должна стать бесплатной для россиян.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Ян Власов отметил, что речь идет о профилактике онкологических заболеваний. В данный момент этот вопрос находится на финальной стадии, государство уже подтвердило приоритет этого направления.