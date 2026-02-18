Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 13:37

Город

В День пельменей московские рестораны рассказали об идеальном рецепте

Фото: depositphotos/myviewpoint

Пельмени занимают особое место в сердцах жителей Москвы и являются беспроигрышным вариантом для быстрого и сытного обеда. Об этом сообщает газета "Вечерняя Москва".

Как отметил шеф-повар ресторана "Кафе Пушкинъ" Андрей Махов, пельмени представляют из себя уникальное блюдо. Их мясо и тесто дают идеальный вкус. Кроме того, они быстры в приготовлении и удобны в хранении.

"Мы делаем их практически без остановки большими количествами – по 100, 200, 300 порций, и это может буквально за два дня все кончиться. У нас целый цех – три человека не останавливаясь делают пельмени", – указал он.

По словам шеф-повара, сначала делается фарш, а потом лепка.

В свою очередь, су-шеф кафе "Чеховъ" Евгений Баев рассказал, что теста и начинки в пельменях должно быть равное количество, то есть 50 на 50%, диаметр должен составлять 3–4 сантиметра, а толщина теста – 2 миллиметра.

Основатель и управляющий сети ресторанов "Теремок" Михал Гончаров выделил в качестве главного секрета популярности пельменей их лаконичность, подчеркнув, что сложные начинки и блюда хороши в особых случаях, а для ежедневного потребления лучше отдать предпочтение простой еде. Он также отметил, что больше всего к пельменям подходят соусы и сметана, а среди начинок – говядина и свинина.

В кафе "Чеховъ" пельмени варят в немного подсоленной воде с лавровым листом и душистым перцем. При закипании воды их кладут туда, а после всплытия варят от 3 до 5 минут. Баев посоветовал ориентироваться на внешний вид блюда.

"Основа теста – мука, вода, яйца и соль. Взять говядину и свинину, соотношение один к одному. Желательно мясо пропустить не через мясорубку, а именно порубить ножом самостоятельно в мелкий кубик, это тоже влияет на сочность пельменей. Взять репчатый лук, порезать в мелкий кубик и отдельно пожарить его на сливочном масле. Чуть посолить, чуть поперчить и добавить лук в рубленое мясо. Перемешиваем и добавляем дробленый лед", – рекомендовал он.

Кроме того, начинку можно сделать в виде холодца. Для этого следует взять мясо или фарш, отварить, сделать насыщенный бульон и поставить в холодильник.

"Начинка внутри пельменей тает при варке, и получается сочное вкусное блюдо", – сказал Баев.

Махов обратил внимание на важность лука в мясных пельменях. Он также посоветовал добавить в сметану аджику и слегка перемещать ее. Также Баев назвал жареные пельмени в сырном соусе отличным вариантом, когда не хочется тратить время на варку.

По его словам, неотваренные пельмени надо положить на сковородку с разогретым подсолнечным маслом и обжарить их с каждой стороны по 2–3 минуты. Для сырного соуса понадобятся сливки. Их нужно разогреть и добавить мягкий сыр моцареллу, предварительно натерев его на терке. После его расплавления необходимо добавить сыр твердых составов.

Пельмени можно приобрести на московских ярмарках. Одна из их участниц Марина Голубева сообщила, что на производстве не используются усилители вкуса, соя и добавки.

"В Москве любят пельмени – это видно сразу. Да и где их не любят. Их просто готовить, они вкусные, а еще пельмени – это не просто блюдо, а часть кулинарной традиции для всех жителей страны: ведь раньше за лепкой пельменей собиралась вся семья", – добавила она.

Ранее врач-диетолог Александра Разаренова рассказала, что растительные жиры, консерванты и вкусовые добавки в составе майонеза делают его крайне вредным продуктом, увеличивающим риск сердечно-сосудистых патологий. Поэтому есть его можно лишь в небольших количествах. При этом в магазинах можно найти и "легкие", то есть менее жирные майонезы. Тем не менее они тоже содержат различные добавки.

Шеф-повар рассказал, как выбрать традиционные димсамы

Читайте также


городеда

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика