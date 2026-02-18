В День пельменей московские рестораны рассказали об идеальном рецепте

Фото: depositphotos/myviewpoint

Пельмени занимают особое место в сердцах жителей Москвы и являются беспроигрышным вариантом для быстрого и сытного обеда. Об этом сообщает газета "Вечерняя Москва".

Как отметил шеф-повар ресторана "Кафе Пушкинъ" Андрей Махов, пельмени представляют из себя уникальное блюдо. Их мясо и тесто дают идеальный вкус. Кроме того, они быстры в приготовлении и удобны в хранении.

"Мы делаем их практически без остановки большими количествами – по 100, 200, 300 порций, и это может буквально за два дня все кончиться. У нас целый цех – три человека не останавливаясь делают пельмени", – указал он.

По словам шеф-повара, сначала делается фарш, а потом лепка.

В свою очередь, су-шеф кафе "Чеховъ" Евгений Баев рассказал, что теста и начинки в пельменях должно быть равное количество, то есть 50 на 50%, диаметр должен составлять 3–4 сантиметра, а толщина теста – 2 миллиметра.

Основатель и управляющий сети ресторанов "Теремок" Михал Гончаров выделил в качестве главного секрета популярности пельменей их лаконичность, подчеркнув, что сложные начинки и блюда хороши в особых случаях, а для ежедневного потребления лучше отдать предпочтение простой еде. Он также отметил, что больше всего к пельменям подходят соусы и сметана, а среди начинок – говядина и свинина.

В кафе "Чеховъ" пельмени варят в немного подсоленной воде с лавровым листом и душистым перцем. При закипании воды их кладут туда, а после всплытия варят от 3 до 5 минут. Баев посоветовал ориентироваться на внешний вид блюда.

"Основа теста – мука, вода, яйца и соль. Взять говядину и свинину, соотношение один к одному. Желательно мясо пропустить не через мясорубку, а именно порубить ножом самостоятельно в мелкий кубик, это тоже влияет на сочность пельменей. Взять репчатый лук, порезать в мелкий кубик и отдельно пожарить его на сливочном масле. Чуть посолить, чуть поперчить и добавить лук в рубленое мясо. Перемешиваем и добавляем дробленый лед", – рекомендовал он.

Кроме того, начинку можно сделать в виде холодца. Для этого следует взять мясо или фарш, отварить, сделать насыщенный бульон и поставить в холодильник.

"Начинка внутри пельменей тает при варке, и получается сочное вкусное блюдо", – сказал Баев.

Махов обратил внимание на важность лука в мясных пельменях. Он также посоветовал добавить в сметану аджику и слегка перемещать ее. Также Баев назвал жареные пельмени в сырном соусе отличным вариантом, когда не хочется тратить время на варку.

По его словам, неотваренные пельмени надо положить на сковородку с разогретым подсолнечным маслом и обжарить их с каждой стороны по 2–3 минуты. Для сырного соуса понадобятся сливки. Их нужно разогреть и добавить мягкий сыр моцареллу, предварительно натерев его на терке. После его расплавления необходимо добавить сыр твердых составов.

Пельмени можно приобрести на московских ярмарках. Одна из их участниц Марина Голубева сообщила, что на производстве не используются усилители вкуса, соя и добавки.

"В Москве любят пельмени – это видно сразу. Да и где их не любят. Их просто готовить, они вкусные, а еще пельмени – это не просто блюдо, а часть кулинарной традиции для всех жителей страны: ведь раньше за лепкой пельменей собиралась вся семья", – добавила она.

Ранее врач-диетолог Александра Разаренова рассказала, что растительные жиры, консерванты и вкусовые добавки в составе майонеза делают его крайне вредным продуктом, увеличивающим риск сердечно-сосудистых патологий. Поэтому есть его можно лишь в небольших количествах. При этом в магазинах можно найти и "легкие", то есть менее жирные майонезы. Тем не менее они тоже содержат различные добавки.

