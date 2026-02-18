В ООН сравнили описанное в файлах Эпштейна с преступлениями против человечности

Фото: depositphotos/ognjen1234

Опубликованные документы по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна указывают на действия, которые могут быть приравнены к преступлениям против человечности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление экспертов ООН.

"Масштаб, характер, систематичность и транснациональный охват этих зверств против женщин и девочек настолько серьезны, что ряд из них вполне могут соответствовать юридическому критерию преступлений против человечности", – говорится в документе.

По мнению экспертов, подобные преступления должны преследоваться во всех компетентных национальных и международных судах. Содержащиеся в документах обвинения требуют независимого и тщательного расследования, подчеркнули в организации.

Кроме того, отмечается, что отставки причастных к действиям Эпштейна лиц сами по себе не являются адекватной заменой уголовной ответственности.

Финансиста арестовали в 2019 году по обвинению в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что он покончил жизнь самоубийством.

В январе 2026 года американский Минюст опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу Эпштейна. Обнародованные данные включают около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. В материалах в том числе упоминались российские политики.

Позже генпрокурор США Пэм Бонди опубликовала список из более чем 300 политиков и других влиятельных людей, которые были упомянуты в материалах по делу Эпштейна. Она подчеркнула, что общественности предоставили все документы, находящиеся в распоряжении властей США.