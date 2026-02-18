Поезда на МЦД-4 задерживаются из-за травмирования человека на станции Минская

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Несколько поездов МЦД-4 задерживаются в пути в связи с травмированием человека на станции Минская. Об этом предупредили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Согласно предварительной информации, инцидент произошел в 14:33 из-за нарушения пассажиром правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре. На время оказания помощи составы пустили по соседним путям.

Движение было возобновлено в 15:11. Тем не менее в настоящее время часть электричек, следующих в направлении станции Железнодорожная, идут с отклонением от расписания.

В МЖД добавили, что предпринимаются все необходимые шаги для сокращения времени опоздания задержанных составов.

Ранее несколько поездов дальнего пригорода задерживались на Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги. Это было связано с остановкой состава на станции Новоиерусалимская.

До этого в вагоне электропоезда № 7223 Болшево – Москва-Ярославская произошло легкое задымление. Это случилось по прибытии на Ярославский вокзал. При этом инцидент никак не повлиял на график движения составов.

