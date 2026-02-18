В Минцифры заявили, что маркетплейсы лишают прибыли "Почту России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Индустрия маркетплейсов, возникшая за последние несколько лет, забирает у "Почты России" экономически эффективные сегменты, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета ГД по информполитике.

По словам главы министерства, маркетплейсы и различные службы доставки оставляют "Почте России" лишь социальную функцию, которая точно не является прибыльной и регулируется государством.

Поэтому Минцифры подготовит законопроект, чтобы обеспечить "Почту России" стабильными источниками доходов. Документ также позволит отрегулировать уже сложившуюся сферу доставки товаров, чтобы выровнять условия для всех участников рынка.

"Условно, если платформа везет посылку от человека к человеку и "Почта России" везет от человека к человеку посылку, то это должны быть одинаковые условия", – цитирует РИА Новости Шадаева.

Уточняется, что соответствующий законопроект содержит свыше 10 мер. В ближайшее время его направят в нижнюю палату парламента.

Ранее маркетплейсы Wildberries и Ozon выступили в поддержку предложения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о введении государственного контроля в сфере платформенной экономики. В объединенной компании Wildberries и Russ указывали, что давно взаимодействуют с ФАС, а в Ozon напоминали, что соблюдают требования антимонопольного органа и намерены сохранять открытость в диалоге с регулятором.

