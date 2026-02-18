Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 16:06

Экономика

В Минцифры заявили, что маркетплейсы лишают прибыли "Почту России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Индустрия маркетплейсов, возникшая за последние несколько лет, забирает у "Почты России" экономически эффективные сегменты, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета ГД по информполитике.

По словам главы министерства, маркетплейсы и различные службы доставки оставляют "Почте России" лишь социальную функцию, которая точно не является прибыльной и регулируется государством.

Поэтому Минцифры подготовит законопроект, чтобы обеспечить "Почту России" стабильными источниками доходов. Документ также позволит отрегулировать уже сложившуюся сферу доставки товаров, чтобы выровнять условия для всех участников рынка.

"Условно, если платформа везет посылку от человека к человеку и "Почта России" везет от человека к человеку посылку, то это должны быть одинаковые условия", – цитирует РИА Новости Шадаева.

Уточняется, что соответствующий законопроект содержит свыше 10 мер. В ближайшее время его направят в нижнюю палату парламента.

Ранее маркетплейсы Wildberries и Ozon выступили в поддержку предложения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о введении государственного контроля в сфере платформенной экономики. В объединенной компании Wildberries и Russ указывали, что давно взаимодействуют с ФАС, а в Ozon напоминали, что соблюдают требования антимонопольного органа и намерены сохранять открытость в диалоге с регулятором.

Читайте также


экономика

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика