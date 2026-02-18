Неизвестные в Риме повредили обелиск со слоном Бернини

Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino

Неизвестные в Риме повредили мраморную скульптуру слона у подножия обелиска на площади Пьяцца-делла-Минерва, сообщает министерство культуры Италии.

Достопримечательность была построена в XVII веке по проекту Джан Лоренцо Бернини, у слона отломан бивень. По информации Repubblica, правоохранители получили сигнал тревоги вечером в понедельник, 16 февраля. На месте им удалось обнаружить отколовшийся фрагмент – он лежал на скульптуре между хоботом и уцелевшим бивнем.

Отломанная часть была передана специалистам римского управления по культурному наследию. Реставраторы должны установить причину повреждения, проанализировав линию скола на отколовшемся фрагменте. При этом данный случай не первое повреждение памятника, этот же объект скульптуры реставрировался в 2016 году.

"Недопустимо, что культурное и художественное наследие страны вновь подвергается столь серьезному ущербу", – заявил министр культуры Италии Алессандро Джули.

Он также указал на то, что египетский обелиск и слон в его подножье являются одним из важнейших символов Рима, ставшим жертвой бессмысленного варварского поступка.

