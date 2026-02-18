Форма поиска по сайту

18 февраля, 17:17

Происшествия

Неизвестные в Риме повредили обелиск со слоном Бернини

Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino

Неизвестные в Риме повредили мраморную скульптуру слона у подножия обелиска на площади Пьяцца-делла-Минерва, сообщает министерство культуры Италии.

Достопримечательность была построена в XVII веке по проекту Джан Лоренцо Бернини, у слона отломан бивень. По информации Repubblica, правоохранители получили сигнал тревоги вечером в понедельник, 16 февраля. На месте им удалось обнаружить отколовшийся фрагмент – он лежал на скульптуре между хоботом и уцелевшим бивнем.

Отломанная часть была передана специалистам римского управления по культурному наследию. Реставраторы должны установить причину повреждения, проанализировав линию скола на отколовшемся фрагменте. При этом данный случай не первое повреждение памятника, этот же объект скульптуры реставрировался в 2016 году.

"Недопустимо, что культурное и художественное наследие страны вновь подвергается столь серьезному ущербу", – заявил министр культуры Италии Алессандро Джули.

Он также указал на то, что египетский обелиск и слон в его подножье являются одним из важнейших символов Рима, ставшим жертвой бессмысленного варварского поступка.

Ранее сильный пожар в Амстердаме уничтожил 150-летнее здание церкви Вонделкерк. Это неоготическая церковь, которую построили в 1872–1880 годах по проекту архитектора Пьера Кейперса. Он также проектировал здания Центрального вокзала и Рейксмузеума в Амстердаме.

Здание находится возле парка Вондела и является объектом национального культурного наследия Нидерландов. Последние годы церковь не использовалась для регулярных богослужений и являлась культурным пространством – в ней проходили выставки, общественные мероприятия и концерты.

