Неизвестные похитили мини-скульптуру Феи Драже в пермском Чайковском

Фото: телеграм-канал "Чайковский городской округ"

Вандалы похитили мини-скульптуру Феи Драже, героини балета "Щелкунчик", в Пермском крае. Спустя время ее нашли на улицах города Чайковского, сообщается на странице местной администрации в соцсети "ВКонтакте".

"К сожалению, фигурка сломана. Вандалы отломили часть от статуэтки и бросили ее", – говорится в сообщении.

Статуя была установлена в центре города в честь 185-летия со дня рождения композитора Петра Чайковского, автора балета "Щелкунчик". В ночь на 11 мая скульптура оказалась украдена неизвестными.

Злоумышленников еще ищут и изучают дополнительную информацию с видеокамер города. В администрации Чайковского напомнили, что за хулиганство и воровство предусмотрена уголовная ответственность.

"Мини-скульптура Феи Драже появится на прежнем месте. Сейчас решается вопрос: либо новая, либо эта восстановленная. Фигурки недешевые. Они стали настоящим украшением города. Жаль, что проявляется такое отношение к ним", – добавил представитель администрации в беседе с РИА Новости.

Ранее вандалы повредили памятник советским воинам в словацком городе Кошице. Сооружение, установленное в память о потерях Красной армии во Второй мировой войне, было незадолго до инцидента отреставрировано за 14 тысяч евро. Целью хулиганов стали эмблемы серпа и молота, расположенные на военном мемориале.

