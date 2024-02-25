Полиция Петербурга возбудила дело по факту хулиганства у "Медного всадника"

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Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по факту совершения хулиганских действий около памятника "Медный всадник" на Сенатской площади. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти в телеграм-канале.

Ранее в интернете появился ролик, на котором мужчина справляет нужду у основания монумента Петру Первому. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

"Правоохранительные органы принимают меры для установления и задержания правонарушителя", – сообщили в ведомстве.

Ранее полиция задержала мужчину, который пытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве. 49-летний злоумышленник попытался потушить Вечный огонь, вылив в него жидкость из пластиковой бутылки, а также разбросал венки, возложенные в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

До этого Следственный комитет возбудил дело по факту осквернения могил бойцов СВО во Владикавказе. Дело возбуждено по части 1 статьи 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения").