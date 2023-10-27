Мэр норвежского Киркинеса убрал российский венок с памятника советским солдатам – СМИ

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Мэр норвежского муниципалитета Сер-Варангер Магнус Меланд убрал российский венок с памятника советским воинам-освободителям в городе Киркенес. Об этом пишет издание NRK.

По словам журналистов, российский консул Николай Коныгин проигнорировал призывы местных властей воздержаться от участия в каких-либо мероприятиях, связанных с празднованием освобождения Киркенеса Красной армией 25 октября 1944 года.

Уточняется, что Коныгин возложил венок памятнику советским воинам-освободителям, а также произнес речь.

Магнус Меланд оказался в ярости от подобных действий российского дипломата, утверждают авторы статьи. Норвежский чиновник решил убрать венок с памятника, однако позже неизвестная россиянка вернула его на место.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия выразила протест Швейцарии по причине осквернения памятника сподвижникам Суворова. Российское министерство потребовало принять необходимые меры по выявлению и наказанию виновных.

До этого глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за того, что футбольные фанаты осквернили памятник Советской армии в Болгарии. По информации Болгарского национального радио, активисты сделали это ради того, чтобы помешать демонтажу памятника.

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