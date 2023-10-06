Волочкова назвала критиков ее фото с символом ВОВ "быдлом интернетским"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова назвала "быдлом интернетским" критиков ее шпагата у макета советского истребителя времен Великой Отечественной войны. Своим мнением о скандале с символом ВОВ она поделилась с Москвой 24.

"Недолюбленные тетки как представят мои вертолеты и шпагаты в сексе с мужчинами, которые просто восхищаются мной как женщиной. Не за вертолеты, а за ум мой, за мое составляющее эталона. Как они представят, то кусают локти и пятки, если кто-то может дотянуться", – заявила она.

Балерина рекомендовала пользователям "оторвать зад от дивана и принести его в фитнес-зал", а также посоветовала прекратить обсуждать "стройность Волочковой". Она заявила, что "до истерики" смеется над всей этой ситуацией.

По словам артистки балета, макет давно хотели убрать.

"Но, как сказал мой друг Прохор Шаляпин, этот самолет я настолько прославила, что к нему теперь будет проложена народная тропа", – заявила Волочкова.

Ранее балерина уже говорила, что ей "абсолютно до фонаря" на критику после фотографии у макета самолета. Женщина сделала снимок у Музея "Мосфильма" в Москве. По ее мнению, люди сошли с ума, раз следят не только за ее фото, но и за комментариями.

В "Мосфильме" также отреагировали на снимок. Там уточнили, что самолет является макетом образца военной техники времен ВОВ. Он представляет собой собирательный образ истребителя 1940-х годов. Хотя макет и не несет исторической ценности, однако является символом, который связан с памятью о войне и требует к себе уважительного отношения, подчеркнули в киностудии.

На Волочкову написали заявление в полицию, обвинив ее в осквернении символов воинской славы России. Ей может грозить до трех лет тюрьмы. Кроме того, представители движения "Ветераны России" призвали проверить действия балерины по статьям о хулиганстве и вандализме.

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