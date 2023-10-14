В МИД РФ выразили протест Швейцарии из-за осквернения мемориала Суворова

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Россия выразила протест Швейцарии по причине осквернения памятника сподвижникам Суворова. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нижняя часть памятника облита синей краской. Глубоко возмущены этим актом вандализма", – сказано в комментарии, размещенном на сайте ведомства.

В заявлении российское министерство потребовало принять необходимые меры по выявлению и наказанию виновных. Кроме того, Захарова попросила от властей Швейцарии обеспечить охрану мемориала.

По словам официального представителя МИД РФ, памятник в виде христианского креста в ущелье Шолленен установлен в память о погибших во время перехода через Альпы в 1799 году солдат русской армии под руководством Суворова, которая оказала помощь в освобождении Конфедерации от войск Наполеона.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело из-за того, что футбольные фанаты осквернили памятник Советской армии в Болгарии. По информации Болгарского национального радио, активисты сделали это ради того, чтобы помешать демонтажу памятника.

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