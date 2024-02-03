СК возбудил дело по факту осквернения могил бойцов СВО во Владикавказе

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Следователи Северной Осетии возбудили уголовное дело по факту осквернения могил участников СВО во Владикавказе. Об этом сообщил СУ СК России по республике в своем телеграм-канале.

Отмечается, что дело возбуждено по части 1 статьи 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения").

По данным следствия, в ночь с 1 на 2 февраля неизвестное на данный момент лицо проникло на территорию Аллеи героев Восточного кладбища во Владикавказе, разбросало ритуальные венки и вазы с цветами, которые находились около могил участников спецоперации.

В ведомстве добавили, что сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые направлены на установление личности преступника, обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее сообщалось, что житель Армении осквернил памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване. Свои действия мужчина снимал на видео, которое позже распространилось в Сети. На кадрах видно, как он подошел к мемориалу, опрокинул стоящие около памятника венки и топтал ленту в цветах российского флага.

Позже Следственный комитет Армении возбудил в отношении мужчины уголовное дело по факту осквернения мемориала.

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