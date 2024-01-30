МИД РФ осудил акт вандализма у памятника детям блокады Ленинграда в Армении

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Россия решительно осуждает акт вандализма у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

До этого в Сети появились кадры осквернения памятника детям блокадного Ленинграда в Армении. На них мужчина опрокинул стоящие около мемориала венки, а также растоптал ленту в цветах российского флага.

"Решительно осуждаем акт вандализма, совершенный у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване 29 января", – приводят слова Захаровой на сайте МИД РФ.

Дипломат обратила внимание, что случай стал далеко не первым. Россия, по ее словам, заметила острую реакцию населения Армении на произошедшее.

На фоне произошедшего Захарова заявила, что Россия ожидает от властей Армении пресечения подобных проявлений варварства в дальнейшем. Подобные действия, уверены в ведомстве, способствуют очернению России и ее роли на Южном Кавказе.

В связи с произошедшим глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и выяснить все обстоятельства совместно с МИД РФ.

Между тем в Армении уже возбудили уголовное дело после случившегося.

