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30 января, 15:16

Политика

Россотрудничество обратилось к СК РФ после осквернения памятника детям блокады в Армении

Фото: телеграм-канал Readovka

Россотрудничество направило обращение главе Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину после сообщений об осквернении памятника детям блокадного Ленинграда в Армении. Об этом рассказал глава организации Евгений Примаков.

По его словам, причастным к произошедшему является уроженец Еревана Самвел Ширинян.

"Россотрудничество в Москве обратилось к главе Следственного комитета России Александру Ивановичу Бастрыкину. Потому что, на мой личный взгляд, тут уголовщина", – написал Примаков в своем телеграм-канале.

В связи с произошедшим Россия примет все необходимые меры, чтобы закрыть Шириняну и его родственникам въезд в страну, заявил глава Россотрудничества. По его словам, такие меры – стандартный набор для людей, позволяющих себе подобные действия.

Между тем российское посольство в Армении заявило, что причастные к осквернению лица должны понести наказание. Там ожидают реакцию от властей Армении после произошедшего, передает ТАСС.

До этого в Сети появились кадры осквернения памятника детям блокадного Ленинграда в Армении. На них мужчина опрокинул стоящие около мемориала венки, а также растоптал ленту в цветах российского флага.

В связи с произошедшим Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело и выяснить все обстоятельства совместно с МИД РФ.

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