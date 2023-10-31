Памятник Пушкину демонтировали в подконтрольном Украине городе Запорожье

Фото: телеграм-канал "Суспільне Запоріжжя"

В подконтрольном Украине городе Запорожье демонтировали памятник поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Решение о демонтаже памятника было принято 26 октября. Площадь, на которой он располагался, носила имя поэта, однако позже была переименована в площадь Владимира Вернадского.

По информации издания, скульптура сейчас хранится в Музее архитектуры Запорожья.

Ранее стало известно, что в украинском городе Львове местные власти демонтируют плиты с именами воинов РККА, захороненных на мемориальном кладбище на Марсовом поле. Процесс демонтажа плит планировали осуществлять экскаватором.

